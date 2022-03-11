أمير عبد اللهيان يشكر بولندا على جهودها في نقل الرعايا الايرانيين

العالم - ايران

من جانبه تطرق راو الى العلاقات التاريخية بين البلدين وخاصة المبادرات الانسانية للشعب الايراني في ايوائهم للنازحين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن العلاقات بين البلدين مفخرة لكليهما، واشار الى أن 1400 ايراني دخلوا بولندا عبر الحدود الاوكرانية، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودها لتكون ذكريات الرعايا الايرانيين عن بولندا طيبة وهم يغادروها، خاصة بعد المحنة التي تعرضوا لها في أوكرانيا.

من جانبه نبه أمير عبد اللهيان الى الذكريات الطيبة التي يحملها شعبا البلدين تجاه بعضهما الآخر، معربا عن استعداد طهران لاقامة مراسم الاحتفال بمرور 80 عاما على استضافة الايرانيين للبولنديين والتي تتزامن مع زيارة الوزير راو لايران.

كما تطرق أمير عبد اللهيان الى طائرة المساعدات الانسانية التي ارسلتها ايران للاجئين الأوكرانيين بالتعاون بين الهلال الأحمر الايراني والصليب الأحمر الدولي، معربا عن استعداد ايران لارسال المزيد من المساعدات الانسانية، وأكد أن فرق الاغاثة الايرانية مستعدة للتعاون وتقديم المساعدات الانسانية للاجئين في بولندا بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أن طهران تدعو الى انهاء الازمة الأوكرانية عبر السبل السياسية، مؤكدا أن ايران ترفض الكيل بمكيالين وانما سياستها الخارجية ترتكز على اساس رفض الحرب سواء في أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان وفي أي بلد آخر.

وثمن راو استعداد ايران لارسال فرق الاغاثة للنازحين في بولندا وفيما أكد ترحيبه بالمبادرة الايرانية دعا الى ضرورة التنسيق بين السفارة الايرانية في وارسو والدوائر المعنية في الخارجية البولندية بهذا الشأن، لافتا الى ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل ايصالالمساعدات الانسانية لأوكرانيا والدول المجاورة لها.