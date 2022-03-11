بوتين ولوكاشينكو يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية

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وقالت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي، نتاليا إيسمونت، إن "رئيسي البلدين بحثا قبل كل شيء الأوضاع في العالم، وفي المنطقة مع التركيز على أوكرانيا".

وأضافت أن "أحد المواضيع الرئيسية في هذا السياق كان سير المفاوضات التي تجري في بيلاروس، ومواقف الجانبين الروسي والأوكراني".

وأشارت إلى أن بوتين ولوكاشينكو أجمعا على أنه "لو كانت لدى الجانب الأوكراني الرغبة، لكان من الممكن حل النزاع في أي لحظة".

وأشارت إلى المباحثات بين الرئيسين جرت بحضور مساعد بوتين، فلاديمير ميدينسكي الذي ترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الأوكرانيين، التي تم فيها الاتفاق على فتح ممرات لإجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق الأوكرانية، ووقف إطلاق النار مؤقتا في تلك المناطق.