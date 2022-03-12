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البرلمان الجزائري يدعو الدول الإفريقية إلى التعاون للتغلب على التحديات

البرلمان الجزائري يدعو الدول الإفريقية إلى التعاون للتغلب على التحديات
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

دعا نائب رئيس مجلس الأمة ( الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) عبد القادر قرينيك، الدول الإفريقية إلى التعاون والتنسيق والتضامن للتغلب على التحديات والصراعات .

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى حلحلة الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار في القارة الإفريقية، ومواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإجرام المنظم، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.

وثمن البرلماني الجزائري، ضرورة تمكين الشعوب من تقرير مصيرها، وتبني نهج أفريقي جديد يقوم على وحدة الأهداف والعمل الجماعي المنظم، وفق آليات التكتلات الإفريقية ذات الصلة، على غرار الاتحاد الإفريقي.

وتابع قائلا إن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض ومناقشة عدة بنود نظامية من بينها دراسة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي السابق، ومراجعة الحسابات المالية لسنتي 2021 و 2022، فضلا عن التحضير للمؤتمر 44 للاتحاد البرلماني الإفريقي، وإعداد جدول أعمال الاجتماع 45 للجنة التنفيذية.

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