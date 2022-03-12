أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 12 مارس 2022

اطلاعات ..

القائد .. التخلي عن التقدم النووي والتواجد الإقليمي , ضربة للإقتدار الوطني

ابرار..

وزير الخارجية .. التوصل للإتفاق بفيينا سيكون ممكنا إذا ما نظرت أمريكا للأمور بواقعية

جوان ..

المسيّرات اليمنية تستهدف مصفاة الرياض ومنشآت أخرى لآرامكو بالسعودية

خراسان ..

الحرب في أوكرانيا ستصبح أكثر خطورة بدخول متطوعين ومرتزقة أجانب للميدان

آفتاب يزد ..

لافروف .. روسيا لم تكن تريد الدخول بحرب وهي مستعدة لوقفها إذا ما تحققت شروطها

ايران ..

وزير النفط يتحدث عن زيادة الصادرات النفطية في الأشهر الأخيرة رغم الحظر

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات شعبية غاضبة في البحرين تنديدا بزيارة رئيس الأركان الصهيوني للمنامة

كيهان ..

في خيانة كبرى للإسلام .. الرئيس التركي يصف رئيس الكيان الصهيوني بالاخ ..

رسالت ..

تفجر مواجهات بين تنظيمي المجلس الإنتقالي وألوية العمالقة المدعومين إماراتيا بجنوب اليمن

سياست روز ..

الإتحاد الأوروبي يعارض إنضمام أوكرانيا لعضويته ويرفض العقوبات على قطاع الطاقة الروسي

قدس ..

الأمين العام لحلف الناتو يحذر من خطر الإنزلاق في الحرب الأوكرانية

آرمان ملي ..

الخارجية الصينية تعبر عن أمل بكين بوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها ( إختبار المصداقية شرط رئيسي ) ..حاولات امريكا والقوى الغربية اقحام قضايا لا ترتبط بالموضوع النووي في الاتفاق النووي المبرم مع ايران ليست بالامر الجديد, فترامب اعلن عن خروج امريكا من هذا الاتفاق لانه لا يشمل قدرات ايران الصاروخية ولا سياساتها الاقليمية كما يريد , وفرض حظرا شاملا وضغوط حد اقصى على ايران لتحقيق هدفه لكنه فشل تماما .

إن إدارة بايدن حاولت أيضا إقحام تلك القضايا بمسار رغبتها بالعودة للإتفاق النووي لكنها فشلت بدورها وفي كل الاحوال تعكس مفاوضات فيينا توصل الغرب لشبه قناعة بعدم جدوى محاولات اقحام مثل هذه القضايا السيادية الايرانية في الاتفاق النووي في ظل صلابة موقف ايران الذي يرفض الامر جملتا وتفصيلا , وربما يخطط الغرب لترك الموضوع للمستقبل وربما عبر ذرائع مختلفة, ان ابرام اتفاق نهائي بفيينا بات امرا ممكنا اذا ما اذعنت القوى الغرب لشرط ايران الداعي لاجراء اختبار لمصداقية الغاء الحظر , وهو شرط رئيسي للتأكد من التزام امريكا وحليفاتها بشكل عملي وواقعي بالغاء الحظر. .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة رئيس الكيان الصهيوني لتركيا في مقالها ( الحسابات الخاطئة ).. مشكلة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن دعوته لرئيس الكيان الصهيوني لزيارة انقرة , تكمن بوقوعه في خطأ فادح في الحسابات..

أردوغان تجاهل واقع أن الشعب التركي شعب مسلم يدعم القضية الفلسطينية ولن يتسامح مع من يطعنها بالظهر ان المواطنين الاتراك لم ينظروا لزيارة رئيس الكيان الصهيوني من زاوية كونها نجاحا لدبلوماسية اردوغان وكما يتصور, والمظاهرات واجواء الادانة الداخلية دليل على ذلك , وهذا يعني ان موقف اردوغان سيكون اكثر ضعفا في الانتخابات المقبلة.

وخطأ اردوغان الثاني من وراء استضافة رئيس الكيان هو انه تصور ان ذلك سيضمن دعم امريكا له , الا ان الرهان على امريكا اثبت كونه خيارا فاشلا وما حدث بافغانستان وما يحدث اليوم باوكرانيا دليل واضح على ذلك .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( أوكرانيا والدور المختلف لنظم عربية ).. مع تفجر الازمة الاوكرانية طفت مؤشرات على السطح تشير لانتهاج بعض البلدان العربية لسياسة براغماتية خارج دائرة النفوذ الامريكي هذه المرة .

فالامارات امتنعت في مجلس الامن عن تاييد مشروع قرار يطالب بانسحاب القوات الروسية من اوكرانيا , وقالت محافل بالامم المتحدة ان الامر جاء باطار تفاهم مع روسيا حول مسودة قرار اماراتية حول اليمن.

الى جانب ذلك لم تبد الإمارات والسعودية حماسا للإستجابة لطلب الرئيس الأمريكي الداعي لزيادة إنتاجهما النفطي وهو طلب يرتبط بتحركات امريكا لسد النقص في امدادات النفط العالمية الناجم عن فرض العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي .

ان مثل هذه المواقف من قبل نظم عربية معروفة بصلاتها الوثيقة بامريكا تجسد تفاقم فقدان ثقتها بواشنطن وربما توصلها لقناعة بخطورة وضع كل البيض في سلة واحدة .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أردوغان وطعن فلسطين في الظهر ) .. زيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ لتركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان , تعكس وجود تناقضات عميقة بين الموقف المعلن لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن دعم القضية الفلسطين وواقع السياسة التي ينتهجها اردوغان بتوطيد العلاقات مع هذا الكيان.

إن المظاهرات الغاضبة في المدن التركية وإحراق العلم الصهيوني عكست رفض الشعب التركي المسلم للعلاقات مع الكيان الى جانب ذلك شجبت حركة حماس وفصائل فلسطينية اخرى هذه الزيارة في بيان لها معبرة عن اسفها لموقف اردوغان .

وفي الاردن ادانت منظمة العمل الاسلامي زيارة هرتسوغ لتركيا مؤكدة انها تتعارض مع ادعاءات اردوغان بشأن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني تماما.

ان هذه الزيارة تاتي في الواقع في الاتجاه المعاكس لتضامن الشعب التركي المسلم مع القضية الفلسطينية .

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( مسيرات يمنية تهاجم مصفاة الرياض وجيزان وابها ).. هاجمت تسع مسيرات يمنية مصفاة الرياض النفطية ومنشآت لشركة ارامكو النفطية في محافظتي جيزان وابها بالسعودية.

المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة قال إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف السعودي على المدن والقرى اليمنية العميد يحيى سريع اوضح ان تسع مسيرات هجومية من طرازي صماد واحد وصماد اثنين نفذت هذه الهجمات واصابت اهدافها بدقة في معرض الرد على الغارات الوحشية للتحالف السعودي وردا على حصاره الظالم على الشعب اليمني .

على صعيد اخر اعترفت وزارة الطاقة السعودية في بيان مقتضب باندلاع حريق بمصفاة الرياض.