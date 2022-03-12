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المغرب وأوروبا يكافحان الهجرة غير الشرعية

المغرب وأوروبا يكافحان الهجرة غير الشرعية
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

يطمح الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعزيز تعاونهما بمواجهة الهجرة غير الشرعية وفق ما أعلن مسؤول أوروبي بالرباط، غداة محاولات مكثفة للمهاجرين العبور إلى جيب مليلية شمال المملكة.

العالم - المغرب

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة : “اتفقنا على تقوية تعاوننا في مكافحة تهريب المهاجرين وحماية الحدود وإعادة المهاجرين”.

وأضاف “نود أن نوسع هذا التعاون ولذلك نحن مستعدون للمساهمة بإمكانيات مالية أكبر مما مضى”.

وتابع: “الهجرة غير النظامية مصدر عدم استقرار وهشاشة للمنطقة” مؤكدا “نحن ممتنون جدا للعمل الصعب الذي يقوم به المغرب”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع على محاولة هي الأكبر من نوعها لنحو 2500 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لاختراق السياج الحدودي المحيط بجيب مليلية في شمال المغرب، قبل أن يتم إرجاعهم كما سجلت محاولات أخرى فاشلة لنحو 3200 مهاجر بين الجمعة والثلاثاء.

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المغرب وأوروبا يكافحان الهجرة غير الشرعية

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