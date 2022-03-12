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بالفيديو..ماوراء حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب؟

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال الخبير بالشؤون الروسية نزار بوش، ان روسيا اختارت كامل اوكرانيا لاخراج الاسلحة الاوكرانية عن الخدمة باعتبارها كانت تهدد روسيا وشعب دونباس بالابادة الجماعية.

العالم - خاص بالعالم

واوضح بوش، في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بتطورات العملية العسكرية الروسية بأكرانيا في يومها الـ17، أن الاسلحة الاوكرانية تشكل خطر على الامن القومي الروسي وكذلك على شعب دونباس ولوغانسك ودونيتسك وذلك من خلال الابادة الجماعية ضذ هذا الشعب.

واشار بوش الى أن اهالي مدينة ماريوبل التابعة لوغانسك، تعرضوا للقتل والتهجير من قبل السلطات الاوكرانية، لذلك اهالي مدينة ماريوبول بعد ان فتحت روسيا ممرات انسانية آمنة يريدون الذهاب الى روسيا، وليس الى مناطق غرب اوكرانيا.

وبين الخبير بالشؤون الروسية، ان الغرب يشن حرب اعلامية ضد روسيا، من خلال قطع بث كل القنوات الاعلامية الروسية مثل سبوتنيك وRT، وكذلك كل الاعلام الروسي ان كان باللغة الروسية او الانجليزية او العربية او الاسبانية في اليوتيوب، وذلك من اجل اخفاء الحقائق واخفاء ما يحصل على ارض الواقع و ما هي رؤية الطرف الطرف الروسي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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