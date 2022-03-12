السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة النفط في عدن ترفض تحميل الوقود للمناطق الحرة

شركة النفط في عدن ترفض تحميل الوقود للمناطق الحرة
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة النفط اليمنية، أن ما تسمى شركة النفط في عدن، ترفض تحميل مواد نفطية للقاطرات المتجهة إلى المناطق الحرة، مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان.

العالم - اليمن

وقال الناطق الرسمي باسم شركة النفط "عصام المتوكل" لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن واضطرارنا للتعامل مع ما يدخل من مواد نفطية إلى المناطق الحرة رغم وصولها بعد تحميلها أعباء مالية غير مشروعة ودون وجه حق، لا تزال ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل مواد نفطية لقاطرات التجار القادمة إلى المناطق الحرة رغم امتلاء خزاناتها بالوقود ووجود أربع سفن نفطية في غاطس ميناء عدن”.

وأكد المتوكل، أن هذه الممارسات التعسفية تهدف لتضييق الخناق على المواطنين، وإحداث أزمة مشتقات في المحافظات الحرة، ليزعم إعلام العدوان بعد ذلك بأن شركة النفط في صنعاء تمنع دخول القاطرات.

روابط ذات صلة

صنعاء تكشف عن التأثيرات السلبية لقرصنة بريطانيا وأمريكا على سفن الوقود

النفط اليمنية: الولايات المتحدة وبريطانيا تقرصنان سفننا

القطاع الصحي اليمني يطلق تحذيرات جديدة من مخاطر نفاذ الوقود

داخلية حكومة الانقاذ في صنعاء تكذب ناطق تحالف العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركة النفط في عدن ترفض تحميل الوقود للمناطق الحرة

واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بـ2.2 مليار دولار

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

الخارجية الروسية تحذر قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا

مسكو: العقوبات المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية

العنصرية.. وجه قبيح آخر من وجوه الحرب في أوكرانيا!