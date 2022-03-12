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الأمن السوري يضبط قنابل إسرائيلية في ورشة منزلية بدرعا

الأمن السوري يضبط قنابل إسرائيلية في ورشة منزلية بدرعا
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

ضبطت الأجهزة الأمنية السورية قنابل إسرائيلية الصنع في ورشة منزلية لتصنيع وإصلاح الأسلحة غير الشرعية وتزوير لوحات السيارات ضمن إحدى البلدات بريف درعا الشرقي، جنوب سوريا.

العالم - سوريا

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن وحدة أمنية داهمت منزلا في بلدة النعيمة، تحو 5 شرق مدينة درعا، يستخدم كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وعثرت ضمنه على معدات صيانة وتصنيع أسلحة وبعض المناظير المقربة كتلك التي تستخدم للقناصات، بالإضافة إلى مستوعبات ذخيرة متنوعة للمسدسات وأسلحة متنوعة أخرى.

وأضاف المصدر الأمني: كما تم العثور ضمن الوكر على قنابل إسرائيلية الصنع ولوحات سيارات مزورة وأجهزة اتصال لا سلكي ومعدات أخرى. وكشفت المصادر أن الشخص المطلوب لم يتم العثور عليه داخل المنزل.

وبين الفينة والأخرى، تقوم الأجهزة الأمنية السورية بضبط مستودعات ومخابئ أسلحة بالتعاون مع السكان المحليين في مختلف إرجاء المحافظة.

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