بوتين يدعو ماكرون وشولتز للتأثير على سلطات كييف

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وبدأ الاتصال نحو الساعة 12,00 ظهرًا (11,00 بتوقيت غرينتش) وانتهى بعد ساعتين تقريبًا، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وندد الرئيس الروسي خلال الاتصال بما وصفه بأنه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، بحسب ما أعلن الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن "بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية"، مضيفا أن بوتين حضّ الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.

وكان ماكرون قد قال، في قمة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، إنه سيُجري هو وشولتز اتصالاً هاتفياً جديداً مع بوتين في الساعات المقبلة.

وأجرى المسؤولون الثلاثة محادثة هاتفية، الخميس، طالبت خلالها فرنسا وألمانيا "روسيا بوقف إطلاق نار فوري". ومنذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين، في 7 فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الاليزيه.

في السياق عينه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع شولتز وماكرون بخصوص الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول، الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته يوم الجمعة.

وحث زيلينسكي روسيا، في كلمة بثها التلفزيون، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، بعد تحميل موسكو المسؤولية عن فشل محاولات الإجلاء السابقة.

وأعلن الرئيس الأوكراني كذلك، أن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا، بعد تكبدها ما وصفها بأنها أكبر خسائرها منذ عقود.

وحذرت روسيا اليوم، أن قواتها يمكن أن تستهدف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للتلفزيون الرسمي "حذرنا الولايات المتحدة من أن ضخ الأسلحة المنظم من عدد من الدول ليس مجرد خطوة خطيرة، إنها خطوة تجعل تلك القافلات أهدافاً مشروعة".

ولفت إلى أن موسكو حذرت "من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا، مثل منظومات دفاع جوي محمولة ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات وغيرها". وقال ريابكوف إن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد، لافتاً إلى أن روسيا والولايات المتحدة غير منخرطتين في"عمليات تفاوض" بشأن أوكرانيا.