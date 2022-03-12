15 غارة لطيران العدوان السعودي على مأرب وحجة

العالم - اليمن

مصدر أمني يمني أوضح أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديريتي الوادي والجوبة و5 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب و3 غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 143 خرقا في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية، وغارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق،25 خرقا بقصف مدفعي لعدد 114 قذيفة و 94 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

الجدير بالذكر أن اعتداءات الجيش السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة ، اليوم، أدت إلى استشهاد مدني وإصابة 7 آخرين.