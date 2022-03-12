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شاهد..هكذا يمارس آل سعود وحشيته ضد اليمنيين

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي أن السلطات اليمنية ستقوم بدراسة معطيات الاعدامات السعودية ومن ثم التعامل معها اعلاميا.

العالم - خاص بالعالم

وقال اليوسفي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن لا غرابة بما قام به النظام السعودي من اعدام هذا العدد بعد الصاق تهم الارهاب بهم، لان النظام السعودي منذ البداية قام على اساس سياسة متوحشة.

واوضح اليوسفي أن السعودية ستحاول الصاق تهم الارهاب على الضحايا اليمينيين بمن قامت بإعدامهم ظلما، مؤكدا ان الارهاب هو جزء من الجسد النظام السعودي، وذلك منذ ان اختلط دم نظام السعودي مع الوهابية واصبحوا حسبا ونسبا.

وشدد اليوسفي على ان النظام السعودي يقوم بإعدام كل يمني يرفض التبعية للنظام السعودي ولديه كرامة ويرفض ان يصبح مخبرا لها، مؤكدا على ان السعودية تقود حربا عرقية في المنطقة.

هذا أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً منهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهما متعلقة بـ"الإرهاب"، معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، على حد تعبير السلطات السعودية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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