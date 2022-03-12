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مقتل مسلح من ’قسد’ وإصابة آخرين بريف دير الزور

مقتل مسلح من ’قسد’ وإصابة آخرين بريف دير الزور
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي وأصيب آخرون بجروح متفرقة إثر هجومين متفرقين للفصائل الشعبية استهدفا تحركات الميليشيا في ريف دير الزور.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية أن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذته الفصائل الشعبية استهدف نقطة عسكرية لميليشيا “قسد” قرب قرية الزر بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة آخرين إضافة إلى إعطاب عدة آليات لهم.

ولفتت المصادر إلى أن هجوماً آخر نفذته الفصائل الشعبية استهدف حاجزاً عسكرياً للميليشيا في بلدة الصبحة بالريف الشرقي لدير الزور ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف مسلحي الحاجز.

وقتل أمس عنصر من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون خلال هجوم نفذته الفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة مستهدفاً سيارة عسكرية تتبع للميليشيا على طريق المزارع غرب مدينة الرقة.

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مقتل مسلح من ’قسد’ وإصابة آخرين بريف دير الزور