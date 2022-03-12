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الرئيس الأوكراني يقترح القدس المحتلة كموقع للتفاوض مع بوتين

الرئيس الأوكراني يقترح القدس المحتلة كموقع للتفاوض مع بوتين
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة القدس المحتلة كموقع محتمل للتفاوض بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "إنهاء الحرب".

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي اليوم السبت أمام الصحفيين: “ليس من الأمور البناءة أن نلتقي اليوم في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس، فهذه ليست الأماكن التي يمكننا فيها أن نتوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب”.

وأضاف زيلينسكي: “وإذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن "إسرائيل" يمكن أن تكون مكانا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم”.

وكان كل من زيلينسكي وبوتين اتصلا مؤخرا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي التقى بدوره برئيس الكرملين شخصيا في موسكو قبل أسبوع.

وحتى الآن التقى وفدان من روسيا وأوكرانيا ثلاث مرات لإجراء مفاوضات في بيلاروس، والتقى وزيرا خارجية البلدين يوم الخميس الماضي في أنطاليا بتركيا.

ومن حيث المبدأ لم يستبعد الكرملين عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم أمس الجمعة: “لكن يجب أولا على الوفود والوزراء القيام بدورهم لضمان عدم اجتماع الرؤساء من أجل العملية أو من أجل المناقشة ولكن من أجل إعلان النتيجة”.

كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية بأن بينيت اقترح أن يستسلم زيلينسكي أمام روسيا، بينما رفضت كييف ذلك.

وأعلن الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحافي في كييف السبت، أن “نحو 1300” جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وهذه المرة الأولى منذ بدء العملية تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة. وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من آذار/مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها مذاك.

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