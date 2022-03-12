مقتل5 أشخاص في كينيا بهجوم تبنته حركة الشباب الصومالية

العالم – أفريقيا

وبحسب "بوابة الاهرام" فقد وقع الهجوم الجمعة في مقاطعة لامو المتاخمة للصومال عندما كان العمال يقومون ببناء جسر ضمن مشروع البنية التحتية لممر النقل "ميناء لامو، جنوب السودان، إثيوبيا".

يشمل هذا المشروع الطموح الذي يمتد من كينيا إلى إثيوبيا عبر جنوب السودان، بناء موانئ وطرق سريعة وسكك حديد وخطوط أنابيب نفط ومطارات.

وأورد تقرير للشرطة أن "أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص".

وأضاف التقرير أن سائق دراجة نارية حوصر في مرمى النيران قتل أيضا، موضحا أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تحقق في الهجوم الذي تبنته جماعة الشباب الإرهابية.

سبق أن تعرضت منطقة لامو التي تضم جزيرة لامو، وهي منتجع سياحي شهير، لهجمات غالبا ما كانت تُنفذ بعبوات ناسفة تزرع على جانب الطريق.

ويشن مقاتلو حركة الشباب هجمات في كينيا انتقاما من إرسال نيروبي قوات إلى الصومال عام 2011 في إطار قوة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الجهاديين.