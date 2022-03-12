الخزعلي: آل سعود يواصلون ارتكاب الجرائم ومخالفة معايير الاسلام

العالم - العراق

وقال الخزعلي في تغريدة انه :”يوماً بعد آخر، يُمعن آل سعود بارتكاب الجرائم التي يندى لها جبينُ الإنسانية جمعاء، ويُخالفون بها أبسطَ معايير الإسلام الذي كفل للإنسان حقَّه بالحياة والعيش الكريم، قبل أن تُقرّه قوانينُ حقوق الإنسان الحديثة، وها هم اليوم يُقدمون على إعدام العشرات بطريقة همجية بربرية، لأسباب أغلبها طائفية مَقيتة، وأخرى تتعلق بحرية التعبير عن الرأي”.

واضاف :”وإنّنا في الوقت الذي نسألُ الله تعالى أن يحتسبهم شهداء عنده، كذلك نؤكد إدانتنا لهذا الفعل والسلوك الطائفي الممنهج الذي تتبعه حكومةُ آل سعود تجاه أبناء المذهب الشيعيّ، ونؤكد أيضًا أنه سيكون بضررهم أكيداً، وعلى كلّ المستويات، وأنّ يوم المظلوم على الظالم أشدُّ من يوم الظالم على المظلوم.