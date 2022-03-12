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النجباء: النظام السعودي بتوجهاته الطائفية يشكل خطرا كبيرا على العالم

النجباء: النظام السعودي بتوجهاته الطائفية يشكل خطرا كبيرا على العالم
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم حركة النجباء العراقية نصر الشمري اليوم السبت بالعمل الاجرامي الذي ارتكبته السلطات السعودية بحق مجموعة من المواطنين الشيعة، ومواطنين لبلاد اخرى.

العالم - العراق

وقال نصر الشمري في تغريدة "يستمر النظام السعودي الوهابي بانتهاكاته لحقوق الانسان وعداءه للانسانية، ولعل من اشد هذه الانتهاكات جريمته الكبرى التي اقدم عليها بالامس، والتي تضمنت اعدام مجموعة من المواطنين الشيعة، الساعين للحرية والعدالة والكرامة، ومنهم مواطنين لبلاد اخرى، ممارسة التضليل في اعلان هذه العملية من خلال اتهامهم بالارهاب".

واضاف المتحدث باسم حركة النجباء "ان النظام السعودي بتوجهاته الطائفية المعادية للانسانية وسجله الملئ بالاجرام والارهاب يمثل خطرا كبيرا على المنطقة بل على الكثير من دول العالم التي نالها ارهابه الاسود ...

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النجباء: النظام السعودي بتوجهاته الطائفية يشكل خطرا كبيرا على العالم

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