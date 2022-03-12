النجباء: النظام السعودي بتوجهاته الطائفية يشكل خطرا كبيرا على العالم

العالم - العراق

وقال نصر الشمري في تغريدة "يستمر النظام السعودي الوهابي بانتهاكاته لحقوق الانسان وعداءه للانسانية، ولعل من اشد هذه الانتهاكات جريمته الكبرى التي اقدم عليها بالامس، والتي تضمنت اعدام مجموعة من المواطنين الشيعة، الساعين للحرية والعدالة والكرامة، ومنهم مواطنين لبلاد اخرى، ممارسة التضليل في اعلان هذه العملية من خلال اتهامهم بالارهاب".

واضاف المتحدث باسم حركة النجباء "ان النظام السعودي بتوجهاته الطائفية المعادية للانسانية وسجله الملئ بالاجرام والارهاب يمثل خطرا كبيرا على المنطقة بل على الكثير من دول العالم التي نالها ارهابه الاسود ...