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شاهد.. معرض طهران للسيارات الكلاسيكية يجذب عشاق السيارات في البلاد

شاهد.. معرض طهران للسيارات الكلاسيكية يجذب عشاق السيارات في البلاد
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

عرضت السيارات القديمة والكلاسيكية في طهران  في مجمع ميثاق الرياضي في العاصمة طهران.

العالم- منوعات

واليكم بعض الصور:

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