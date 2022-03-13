أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 13 مارس 2022

ابرار..

الرفض الأمريكي لإلغاء الحظر هو العقبة التي تعترض طريق مفاوضات فيينا

ابتكار ..

منعطف خطير للإتفاق بالمحطة الأخيرة بفيينا.. التوتر بين موسكو وواشنطن أم المماطلات الأمريكية

رسالت ..

ظلال كابوس قدرات سلاح المسيرات الإيراني تخيم على تل أبيب بإعتراف محافل صهيونية

ايران ...

الجيش الروسي يصل الى مسافة خمسة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية كييف

خراسان ..

المدن الأوكرانية تحت رحمة نيران الحرب .. زيلينسكي ينتقد إفتقار الناتو للإجماع والشجاعة

قدس ..

مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يذعن بخطأ تشجيع أوكرانيا على الإنضمام للناتو

سياستى روز ..

إستشهاد وإصابة نحو خمسين طفلا يمنيا بغارات التحالف السعودي خلال شهرين

آرمان ملي ..

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن إعدام واحد وثمانين شخصا بيوم واحد

كيهان ..

إنفجار ضخم غامض يهز القاعدة العسكرية الأمريكية في محافظة أربيل بكردستان العراق

جمهوري اسلامي ..

حركة الجهاد الإسلامي .. إستقبال أردوغان لرئيس الكيان الصهيوني طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

جوان ..

موافقة الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالعراق على تكليف جعفر الصدر بتشكيل حكومة

آفتاب يزد ..

بايدن يحذر من أن إنزلاق الناتو بالحرب بأوكرانيا يشعل نيران حرب عالمية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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سياست روز...

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان (أي ناتو عربي ).. رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت طرح خلال زيارتيه للامارات والبحرين فكرة تشكيل حلف" صهيو -عربي " على غرار حلف الناتو, وهذا ما طرحه وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس ايضا بزيارته للبحرين قبل اسابيع بعد ابرامه لاتفاقية عسكرية , وما طرحه رئيس الاركان الصهيوني بالمنامه مؤخرا ايضا . ( إن الكيان الصهيوني يريد في الواقع إستغلال فقدان بعض بلدان المنطقة ثقتها بالدعم الأمريكي لطرح نفسه كبديل ).

والحقيقة هي ان الكيان الصهيوني يجد صعوبة كبيرة مقابل الفصائل الفلسطينية في غزة , ويعيش كابوس صواريخها وكابوس قدرات حزب الله , فكيف به وتوفير اية حماية مزعومة لاحد . ان هذا الكيان يروج لسيناريوهات مدروسة تستهدف زرع مخاوف وعدم ثقة

بين بلدان المنطقة لتسهيل تغلغله وتحقيق مخططاته الشريرة عبرها . ومقترحاته بشان تشكيل ناتوصهيو -عربي , مجرد مخطط لايجاد موطئ قدم بمنطقة الخليج الفارسي على حساب امنها واستقرارها .

كيهان ..

نقلت صحيفة كيهان في تقريرها ( النفط مقابل اليمن ) عن محافل صحفية عربية قولها ان هناك مخطط اماراتي سعودي بشأن ابرام صفقة مع امريكا , وتقول كيهان .. حسب هذه المحافل تتحرك الامارات والسعودية في مسار يستهدف استغلال حاجة امريكا الماسة لزيادة انتاجهما النفطي للتعويض عن النفط الروسي , لضمان دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية منذ سنوات على اليمن . وانطلاقا من هذه الروية .. ( إمتنع ولي عهد السعوىية ونظيره الإماراتي عن الإستجابة لإتصال هاتفي من بايدن حول النفط لوضع الأخير في الزاوية ).

وبالطبع لا يمكن تجاهل حقيقة ان هناك حالة عدم ثقة متزايدة من قبل مثل هذه البلدان العربية الحليفة لامريكا بمدى التزام واشنطن بدعم امنها , وهذه الحالة اتسعت وتزايدت بعد الخروج العسكري الامريكي الذليل من افغانستان وكذلك بعد اندلاع الحرب باوكرانيا ,

لذلك تريد السعودية والامارات مقايضة زيادة انتاجهما النفطي بضمانات دعم امريكي اكبر لحربهما على اليمن .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( قزم بين الكبار ).. اقحم رئيس وزراء الكيان الصهيوني انفه في وساطة في ازمة تفوق حجم ودور وتاثير هذا الكيان الاف المرات . ( إن هناك تساؤلات عن معنى دخول بينيت خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا رغم تعثر وساطات قوى دولية كبرى ) فالمستشار الالماني والرئيس الفرنسي لم يستطيعا بتوسطهما حتى الان على الاقل في دفع الامور نحو ايجاد وقف لاطلاق النار بين روسيا واوكرانيا , فما الذي يستطيعه بينيت تحقيقه ؟

من الواضح للعيان ان ما يريده بينيت هو استقطاب الاضواء الدولية واكثر مما يكون جادا حقا في وساطته في مثل هذه الازمة البالغة التعقيد . ان بينيت يريد تعزيز موقفه الداخلي من جانب والايحاء بان هذا الكيان لاعب دولي مهم من جانب اخر , لكن مشكلة هذه الوساطة هي ان ايا من الجانبين لم ياخذها بعين الاعتبار ابدا.

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها شيوخ (الامارات وتقسيم اليمن ).. تصريحات مستشار ولي عهد ابو ظبي الاخيرة عكست وجود نوايا اماراتية مشؤومة لاقتطاع جزء من التراب اليمني وضمه للامارات . المستشار عبد الخالق عبد الله زعم ان اليمنيين من ابناء جزيرة سقطرى اليمنية يرغبون بأن تصبح سقطرى الامارة الثامنة بالامارات العربية المتحدة . ( ان هدف طرح هذه المزاعم الكاذبة هو ايجاد ارضية لضم الامارات لهذه الجزيرة اليمنية الاستراتيجية بالبحر الاحمر ) فالامارات تخطط في الواقع لا لضم هذه الجزيرة فحسب بل لضم جزر يمنية اخرى اصغر من سقطرى بالبحر الاحمر ايضا بالتنسيق مع الكيان الصهيوني للاشراف على طرق الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الاستراتيجي, ولعل اقامة مركز مراقبة تابع للكيان في مطار جزيرة سقطرى منذ الان مؤشر واضح على ذلك .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في تعليقها ( اصلاحات بنكهة اعدامات ).. اعلنت وزارة الداخلية السعودية امس عن تنفيذ احكام اعدام بحق واحد وثمانين شخصا دفعة واحدة وفي يوم واحد , باتهام قضايا امنية واخرى ترتبط بالارهاب على حد تعبير هذه الوزارة . ( ان عبارة اعدامات بقضايا امنية واخرى ترتبط بالارهاب غالبا ما تعني بالقاموس السعودي تصفية معارضين ومنتقدين ) ولا ينسى احد تصفية الححفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية باسطنبول .

ان الذي يحدث في السعودية منذ اشهر هواثارة ضجة دعائية ضخمة عن اعطاء حريات اجتماعية محدودة للمرأة السعودية كحق قيادة السيارات وتصوير الامر وكأن هناك نهضة اجتماعية كبرى واصلاحات سياسية واسعة ما بالسعودية وفي الوقت الذي يتحث الواقع عن تشديد ولي العهد لقبضته الحديدية لاسكات اي صوت معارض او منتقد لسياساته . واعدام العشرات بيوم واحد وربما من دون محاكمات حقيقية وعادلة يعطي فكرة واضحة عن طبيعة هذه الاصلاحات .