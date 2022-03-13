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شاهد.. باحث سياسي: أمريكا لا تملك ادوات غير العقوبات للرد على ما يحدث في أوكرانيا

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الباحث والمحلل السياسي مهند الحاج علي أن الولايات المتحدة لا تملك اي ادوات من أجل ان تقوم بأي فعل لأجل الرد على ما يحدث في أوكرانيا.

العالم - خاص العالم

وأوضح الحاج علي خلال مشاركته في تغطية لقناة العالم الإخبارية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن القيادة الروسية مصممة ومصرة بالرد على التصعيد بالتصعيد بشكل كامل واحيانا تستبق بالتصعيد على كل المجتمع الغربي لكي تقطع الطريق خاصة من خلال رغبة أمريكا بإشعال أوروبا بحرب عالمية.

وتابع الحاج علي أن اهداف العملية الروسية في أوكرانيا محددة وواضحة من خلال السيطرة على المدن الرئيسية والمطلة على بحر آزوف حيث هدف الجيش الروسي هو الوصول الى مدينة اوديسا ومحاصرة العاصمة كييف لتحقيق مكسب سياسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا يوم السبت مروحية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز (بيرقدار – تي بي 2)".

وأضاف: "ضربت قواتنا الجوية والطائرات بدون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية".

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