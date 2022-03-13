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خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا رسميا

خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا رسميا
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

تولى عمدة يريفان السابق فاهاغن خاتشاتريان، اليوم الأحد، منصب رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية في جلسة خاصة للجمعية الوطنية.

العالم - أوروبا

ويشار إلى أن برلمان البلاد تمكن في المحاولة الثانية في 3 مارس، من انتخاب خاتشاتريان، ليصبح خامس رئيس للبلاد.

وشغل المذكور في فترات مختلفة منصب عمدة العاصمة يريفان، وكذلك منصب وزير صناعة التكنولوجيا العالية.

وتم ترشيحه لشغل منصب رئيس الجمهورية، من قبل حزب العقد المدني الحاكم وتمكن من إقراره بشكل مستقل في البرلمان لهذا المنصب.

وجرت فعالية التنصيب في مجمع دميرشيان للرياضة والحفلات الموسيقية، وتم بثها على الهواء مباشرة من قبل التلفزيون العام لأرمينيا.

وخلال ذلك أدى خاتشاتريان القسم، ووضع يده على الدستور وعلى إنجيل يعود إلى القرن السابع ومكتوب بخط اليد.

في 23 يناير أعلن الرئيس الأرمني السابق أرمين سركيسيان استقالته.

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