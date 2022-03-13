الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم النجباء:

جرائم آل سعود خليط من الارهاب والتضليل.. النظام السعودي يمثل خطرا للعالم

جرائم آل سعود خليط من الارهاب والتضليل.. النظام السعودي يمثل خطرا للعالم
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

اشار الشمري الى انتهاكات النظام الوهابي في السعودية لحقوق الانسان، واصفا اعدام هذه المجموعة من الاحرار بتهمة الارهاب بالجريمة المضللة، معتبرا الكيان السعودي بأنه يمثل خطرا لاغلب دول العالم.

العالم-العراق

افاد الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن المتحدث الرسمي باسم النجباء في تعليقه على جريمة اعدام الكيان السعودي لاكثر من ٨٠ من المعارضة كتب على تويتر: يستمر النظام السعودي الوهابي بانتهاكه لحقوق الانسان وعداءه للانسانية، ولعل من اشد هذه الانتهاكات جريمته الكبرى التي اقدم عليها بالامس، والتي تضمنت اعدام مجموعة من المواطنين الشيعة، الساعين للحرية والعدالة والكرامة ومنهم مواطنون لبلاد اخرى.

وأكد المهندس نصر الشمري على أن النظام السعودي يمارس التضليل في اعلان هذه العملية من خلال اتهامهم بالارهاب، متابعا ان هذا النظام بتوجهاته الطائفية المعادية للانسانية وسجله الملئ بالاجرام والارهاب يمثل خطرا على المنطقة بل على الكثير من دول العالم التي نالها ارهابه الاسود.

ودعا جميع الشرفاء و احرار العالم للتصدي لمثل هذه الممارسات البعيدة عن الانسانية وفضح هذا النظام وسجله الاجرامي، مبينا ان هذه الجرائم تساهم يوما بعد اخر في تقويض اركانه وزواله الى الابد وعلى الباغي تدور الدوائر.

روابط ذات صلة

النجباء: النظام السعودي بتوجهاته الطائفية يشكل خطرا كبيرا على العالم

رابطة علماء اليمن تدين اعدام السعودية لعشرات الأبرياء بينهم أسرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل ستطول الحرب الاوكرانية أم ستنتهي خلال اسبوعين؟

الكشف عن أول نفق هجومي للمقاومة الفلسطينية

المرتضى: الأسيران اللذان أعدمتهما السعودية كانا ضمن قائمة التفاوض المرفوعة للأمم المتحدة

المتحدث باسم النجباء: جرائم آل سعود خليط من الارهاب والتضليل.. النظام السعودي يمثل خطرا للعالم

حرس الثورة الاسلامية محذرا الكيان الصهيوني: تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة

الصحة الإيرانية تسجل 118 وفاة جديدة بكورونا