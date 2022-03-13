شاهد.. صواريخ حرس الثورة دمرت مركزاً سرياً للكيان الصهيوني في أربيل

العالم - خاص العالم

وأضاف مدير مكتب العالم في بغداد أن هجوم حرس الثورة الإسلامية استهدف مركزاً سرياً للكيان الصهيوني في مدينة أربيل كما أن المعطيات تتحدث أن الهجوم الصاروخي دمر هذا المركز بشكل كامل حيث وقع قتلى وجرحى نتيجة الهجوم.

وفي وقت سابق ذكر أفاد مدير مكتب العالم باستهدف هجوم صاروخي عدة مواقع في مدينة أربيل شمالي العراق بعد منتصف الليل شمل مبنی قيد الانشاء للقنصلية الأمريكية ومحطة تلفزيون كردستان 24.

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر اليوم الأحد بيانا، في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة واستهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل.

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.