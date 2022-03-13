صحة العراق تحذر من التراخي بالإجراءات الوقائية والتعرض لموجات جديدة

العالم - العراق

وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة، ربى فلاح حسب "الفرات نيوز" :"الوضع الوبائي مستقر في العراق والمتابعات مستمرة الا اننا نلاحظ تراخيا كبيرا في الاجراءات الوقائية".

وأضاف، ان "وضعنا مستقر من ناحية الاصابات والوفيات ولا نستبعد ان نتعرض لموجات وبائية أخرى".

وتابع فلاح :"حصلنا في اللقاح على الرغم من دخول اوميكرون الا اننا سجلنا إصابات أقل من باقي السلالات الوبائية الأخرى".

وأكدت، ان "اللقاحات متوفرة في جميع المنافذ".

وأعربت عن "تطلع الوزارة الى تجاوز نسبة التلقيح الـ٧٠% لتحقيق المناعة المجمتعية، والعراق يسعى أسوة بباقي الدول الى تحقيق هذا الهدف".