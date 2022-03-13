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حماس: الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء

حماس: الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء، وأنه لا حل إلا بالانتخابات الشاملة وبتوافق وطني.

العالم-فلسطين

وأشارت حماس في بيان مساء الأحد، إلى أنها تتابع ما تسوقه قيادة حركة فتح في الإعلام من اتهامات باطلة، مدّعية فيها رفض الحركة الانتخابات البلدية.

وبناء على ذلك جددت تأكيد موقفها المبدئي والثابت بضرورة ألاّ تكون أيّ انتخابات إلاّ بتوافق وتنسيق وطني، يشمل كلّ مكوّنات الشعب الفلسطيني.

وقالت: إنَّ مضي قيادة السلطة في الانتخابات المجتزأة، واستمرارها في تعطيل إجراء الانتخابات الشاملة وتأجيلها، يعكس حالة التفرّد والإقصاء السياسي الذي تمارسه القيادة المتنفذة في السلطة، وهو سلوك لا يخدم المصلحة الفلسطينية، ولا يلبّي حتمًا تطلعات شعبنا في الوحدة والتحرير والعودة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وذلك بالتزامن مع مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 24/3/2022.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر عنها، أنه وفقاً للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فسيجرى الاقتراع يوم 26/3/2022، في 50 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أنه وبانتهاء فترة الانسحاب للقوائم المرشحة، بلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 234 قائمة، تضم 2,306 مرشحين ومرشحات يتنافسون على 632 مقعداً.

ولفتت إلى أن 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 225 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وبينت أن 29 هيئة محلية لن تجرى فيها انتخابات بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (هيئة واحدة ترشحت فيها قائمة غير مكتملة، إضافة إلى 28 هيئة لم تترشح بها أي قائمة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.

كما يتضح من الكشف النهائي أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 676 مرشحة بنسبة 26.7% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 2,531، ويوجد ثماني قوائم تترأسها مرشحة أنثى.

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