المغرب يطلق أول خط جوي مباشر نحو كيان الإحتلال

العالم - المغرب

جاء ذلك بحسب تغريدة لنائب رئيس البعثة الصهيونية لدى المغرب، إيال دافيد.

وقال دافيد إنه تم إعطاء الانطلاقة لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية والتي ستربط الدار البيضاء بتل أبيب.

واضاف: "الشركة ستطلق أربع رحلات أسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد".

وبحسب إعلام محلي ، فإن هذه الرحلة تقل وفدا اقتصاديا ورجال أعمال .

والشهر الماضي، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، أنها ستشغل هذا الخط.

وقالت الشركة المغربية في بيان آنذاك إن هذا الخط يهدف إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت الغاصب [إسرائيل] والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها منذ عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، "إعلانا مشتركا" بين المغرب والكيان الإسرائيلي وأمريكا، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الكيان الصهيوني، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.