معاناة اليمنيين تتعاظم.. إیلام واستهداف العدو هو الحل

خاص بالعالم

واعلنتْ القوات اليمنية تنفيذَها عمليةَ كسرِ الحصارِ الأولى في العمق السعودي، وتحدثتْ عن استهداف منشآت أرامكو النفطية في منطقتي جيزان وأبها، ومواقعَ حساسةٍ أخرى بتسعِ طائراتٍ مُسيّرة، واكدتْ أنّ عملياتِها ستستمرُ حتى ايقافِ العدوان ورفعِ الحصار.

الى ذلك أعلنتْ منظمةُ اليونيسف أنّ تسعةً وأربعين طفلاً يمنياً استُشهدوا واُصيبوا منذُ مطلعِ العامِ الحالي في اليمن، مشيرةً الى أنها تحققتْ من استشهادِ واصابةِ أكثرَ من عَشَرةِ آلافٍ ومئتي طفلٍ خلالَ الأعوامِ السبعة من العدوان. ورجحتْ المنظمة أنْ تكونَ الأرقامُ الفعلية أعلى بكثير.

وقال ضيف الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر: ان السعودية حاولت التقليل من الاضرار جراء استهداف منشآت أرامكو، فيما اكد طالب الحسني اعلامي يمني، ان عدم رد السعودية على الهجمات اليمنية ربما جاء بايعاز من واشنطن خوفاً من تأثر امدادات الطاقة العالمية.

تابعوا المزيد من التفاصل في سياق الفيديو المرفق..