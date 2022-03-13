الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الناتو يعلق على قصف مركز للتآمر الصهيوني في أربيل!

الناتو يعلق على قصف مركز للتآمر الصهيوني في أربيل!
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت بعثة الناتو في العراق، اليوم الأحد، في تعليقها على استهداف حرس الثورة الاسلامية في ايران في هجوم صاروخي "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل، بأنها تهتم بأمن العراق "المجيد"!، على حد تعبيرها.

العالم - العراق

وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، "نقف إلى جانب نظرائنا العراقيين في استنكار الهجوم في أربيل".

وأضافت: "أمن العراق مهم لجميع دول المنطقة ونحن ملتزمون بضمان بيئة أمنية مستدامة في هذا البلد المجيد".

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر اليوم الأحد بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

روابط ذات صلة

حرس الثورة: تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. "الحرية والتغيير"يضع شروطا أمام" عودة حمدوك"الى منصبه

بالاسماء .. نائبة عراقية بالاطار تكشف عن ثلاثة مرشحين بارزين لرئاسة الحكومة

وزير خارجية قطر يزور موسكو اليوم

الرئيس الأسد يصدر قانونا لخفض رسوم الخدمات العقارية

الطائرات التركية تقصف مناطق وقرى مختلفة بدهوك العراقية

إعلان وفاة أميرة من آل سعود