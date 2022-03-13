الناتو يعلق على قصف مركز للتآمر الصهيوني في أربيل!

العالم - العراق

وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، "نقف إلى جانب نظرائنا العراقيين في استنكار الهجوم في أربيل".



وأضافت: "أمن العراق مهم لجميع دول المنطقة ونحن ملتزمون بضمان بيئة أمنية مستدامة في هذا البلد المجيد".

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر اليوم الأحد بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.