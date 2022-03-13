الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

أوكرانيا: موسكو وكييف تعملان على القضايا الرئيسية التي ستعقب المفاوضات

أوكرانيا: موسكو وكييف تعملان على القضايا الرئيسية التي ستعقب المفاوضات
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن طرفي المفاوضات الروسية والأوكرانية يعملان على إضفاء الطابع الرسمي على بعض المناقشات حول القضايا الرئيسية قبل استئناف المفاوضات.

العالم ـ أوروبا

وقال بودولاك في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" إنه "حالما يتم وضع صيغ قانونية متبادلة، سيتم تحديد موعد اجتماع الجولة الرابعة من المفاوضات، قد يكون غدا أو بعد غد".

وأشار إلى أنه "ليس من الضروري المضي قدما لمجرد التفاوض".

وتابع: "ناقشنا جميع القضايا، ونحاول الآن تجميعها في بعض الصيغ القانونية".

ولفت إلى أن "القائمة النهائية الأولية للقضايا يجب أن توضح آليات التعويض المتعلقة بالدمار في الأراضي الأوكرانية".

ولم يستبعد أن يتطلب توقيع هذه الوثيقة مشاركة دول ثالثة معنية بالوضع حول أوكرانيا "بشكل مباشر وغير مباشر".

وقال: "هذه البلدان، التي ستحل مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، تشارك بنسبة 100٪ في هذه المسألة.. لن تكون هناك حاجة لإشراكها بطريقة أو بأخرى بشكل إضافي".

وأضاف: "يمكنهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أي لحظة والانضمام على الفور إلى العمل النهائي والتوقيع على الوثيقة النهائية الأولية، ولا أرى أي مشاكل في هذا".

روابط ذات صلة

شاهد.. باحث سياسي: أمريكا لا تملك ادوات غير العقوبات للرد على ما يحدث في أوكرانيا

روسيا تقصف معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو

الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية

تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ18.. لحظة بلحظة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الغزو الروسي لاوكرانيا كشف الفكر النازي الجديد والكراهية الاوروبية

أوكرانيا: موسكو وكييف تعملان على القضايا الرئيسية التي ستعقب المفاوضات

نادي الأسير يحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسير إياد عمر

مظاهرات بريف الحسكة ضد ميليشيا 'قسد'

البطش يدعو لتشكيل "جبهة المقاومة الوطنية"

وزارة المالية الروسية: الغرب جمد نصف الاحتياطيات المالية الروسية