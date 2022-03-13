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بالاسماء .. نائبة عراقية بالاطار تكشف عن ثلاثة مرشحين بارزين لرئاسة الحكومة

بالاسماء .. نائبة عراقية بالاطار تكشف عن ثلاثة مرشحين بارزين لرئاسة الحكومة
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت النائبة عن الاطار التنسيقي في البرلمان العراقي ابتسام الهلالي ، الاحد، عن أسماء ثلاثة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة.

العالم - العراق

وقالت الهلالي حسب “العهد نيوز”، إن “الانفراج السياسي حدث اثر اتصال السيد مقتدى الصدر برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وعقد اجتماع قادة الإطار التنسيقي مع الصدر في مقر إقامته بمحافظة النجف”، موضحة أن “المجتمعين في النجف اتفقوا على تشكيل لجنة عليا بعضوية شخصيات من التيار والاطار لاختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الوزراء”.

وأوضحت أنه “بحسب اجتماع النجف بين السيد الصدر وقادة الإطار التنسيقي، فأن اللجنة العليا ستقدم تقريرها النهائي إلى التيار والاطار بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة”.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة مرشحين بارزين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وهم كل من “جعفر الصدر، حيدر العبادي، قاسم الأعرجي”، مبينة أن “اللجنة ستدرس السيرة الذاتية لكل مرشح ومن هو الأنسب لرئاسة الوزراء وفق التوافق السياسي داخل البيت الشيعي، على ان يقدم التقرير النهائي بشان مرشح رئاسة الوزراء خلال المدة المحددة”.

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