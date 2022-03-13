شاهد.. الاتجار بالنساء الأوكرانيات في شرق اوروبا

العالم - الأزمة الأوكرانية

لقد استفادت عصابات الاجرام الخطرة من مسالة انتشار كورونا في القارة الاوروبية وعملت على توسيع نشاطاتها الاجرامية، حتى أتت الحرب في اوكرانيا لتعطي مزيداً من الزخم لتلك العمليات الاجرامية.

وازاء تلك المسألة المتفاعلة وثقت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن حقوقيين تسجيل حالات اختفاء أطفال ونساء بعد عبورهم الحدود الاوكرانية، وتلقفهم من قبل عناصر ذوي صلة بأعمال غير قانونية. وذكرت الصحيفة أن منظمات تلقت تقارير عن حالات اتجار بالبشر، وسوء استغلال لنساء وجدن أنفسهن في أعمال غير شرعية، وقد أسيئت معاملتهن وحرمن من رواتبهن، إضافة إلى حالات ابتزاز بالوثائق الشخصية أو المال. ونقلت عن منسقة في منظمة 'هومو فابر' التي تنشط في مدينة لوبلين البولندية، أن بعض من يعرضون مساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذين يصلون على متن القطارات مجرمون يستهدفون النساء.

كما نقلت الصحيفة عن منظمة سلوفاكية لمكافحة الاتجار بالبشر أن فرقة أمنية متخصصة تدخلت بعد الاشتباه في حدوث حالات اتجار بالبشر تستهدف نساء وأطفالا قدموا إلى سلوفاكيا من أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، حذرت الشرطة التشيكية اللاجئين من المحتالين الذين يقدمون مساعدة بتقديم التأشيرات وغيرها من المساعدات مقابل المال، أو أخذ البيانات الشخصية التي يمكن إساءة استخدامها في السرقة أو عمليات غسل الأموال.

ومع تضخم أعداد اللاجئين الأوكرانيين في دول أوروبية، عمد الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل ما يعرف بنظام الحماية المؤقتة للاجئين الذي تم إنشاؤه عام الفين وواحد استجابة لتداعيات الحرب في يوغوسلافيا السابقة. ويوفر هذا البرنامج للأوكرانيين رحلات القطارات والحافلات مجاناً، وإيواء البعض في مراكز الاستقبال، كما يتيح تلقيهم مزايا الرعاية الاجتماعية، وربما الرعاية الطبية.