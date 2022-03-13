إيران تستهدف إنتاج 1.5 مليون سيارة في السنة المقبلة

العالم - إیران

وأستطرد الوزير "رضا فاطمي أمين" في مقابلة مع التلفزيون أن إنتاج شركات السيارات الإیرانية لم يتجاوز 1 مليون سيارة في السنة المالية الجارية التي تتنهي 20 مارس/آذار 2022.

وبيّن أن حجم إنتاج السيارات في السنة المقبلة سيزداد 50 بالمئة مع ضرورة توفير البنى التحتية والتمويل.

وبيّن أن شركة "إیران خودرو" ستوقف خط إنتاج طراز "بيجو 405" و"سمند"، و ستوقف أيضا شركة "سايبا" إنتاج سيارة "تيبا" فيما يجرى العمل لتقديم 3 موديلات جديدة.

من جهة ثانية أكد فاطمي أمين أن الصادرات غير النفطية تجاوزت 47 مليار دولار في السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2022 صعودا عن مستوى 35 مليار دولار المحقق في السنة السابقة.