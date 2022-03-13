شاهد بالفيديو.. فلسطين وقصة مليوني جريح

العالم - مراسلون

فلسطين وفي هذا التوقيت من كل عام تذكر جرحها النازف، فقد تجاوز عدد جرحاها من النكبة وحتى الان مليوني جريح معظمهم أصيبو باعاقات، كالطفل محمد صالح الذي كان يبحث عن حقه في الحرية وكسر الحصار عند حدود غزة فبترت رصاصه اسرائيلية ساقه.

وقال محمد صالح لقناة العالم:"هذا قدر ربنا وبترت رجلي فداء الوطن وفداء فلسطين وان شاء الله تتحرر ونصلي في القدس جماعة. وانا كأي طفل في العالم اطالب بحقي، أريد ان اكمل دراستي وأركب طرف وأمشي، والحمد لله والشكر".

مدرسة شهداء جباليا أحيت يوم الجريح الفلسطيني بتكريم جرحاها وذويهم الذين اكدوا على معاناتهم بسبب حرمانهم من استكمال علاجهم في ظل الحصار.

وقال عبدالقادر الحواجري وهو جريح فلسطيني:"الجريح الفلسطيني يمثل واجهة ومشهد ليدلل علی جرائم هذا المحتل. الجريح الفلسطيني لازال يعاني من هذه الجرائم والاعتداءات ولازال الشعب الفلسطيني يقدم من الشهداء ومن الجرحی حتی يدحر هذا المحتل عن أرضه".

وقال مدير مدرسة شهداء جباليا في قطاع غزة، أكرم النجار:"الشعب الفلسطيني اما شهيد أو جريح أو أسير، فكلنا جرحی؛ من لم يصاب بالبندقية جرح في كرامته ووطنه وقوته ويومه".

حركة حماس بدورها أحيت يوم الجريح الفلسطيني من خلال اوبريت فني بعنوان الجرحى اوسمة وطن.

وقال القيادي في حركة حماس، محمود الزهار لقناة العالم:"هؤلاء هم شهداء لم يكتب الله تبارك وتعالی لهم الشهادة وأصابهم بهذا المصاب الذي في كل يوم يتألمون فيه يكتب لهم فيه ثواب وهم في أشد الحاجة من الناحية النفسية والمادية وغيرها الی هذا الموقف حتی تستمر مسيرة العطاء حتی التحرير وتحقيق الغاية الكلية ان شاء الله".

مسيرات العودة والعدوانات الاسرائيلية على قطاع غزة وحدها خلفت عشرات الالاف من الجرحى الذين لم تداوى جراحهم بعد.

مثلث النضال الذي يشكل حاضنة لقضية فلسطين يبدأ بالشهداء ثم الاسری والجرحی وكل ضلع فيه يمهد الطريق امام حرية الارض المحتلة التي لايقبلون المساومة علی ترابها وان كان الثمن جراحهم.