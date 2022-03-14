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نريد الحقيقة كل الحقيقة
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العالم - سبورتي

هآرتس: صواريخ إيران طالت مقراً للموساد في أربيل

الصدر والبارزاني يطالبان بالتحقيق في وجود مقرات إسرائيلية بكردستان العراق

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