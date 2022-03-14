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الجبهة الشعبية - القيادة العامة تبارك رد حرس الثورة على الكيان الصهيوني

الجبهة الشعبية - القيادة العامة تبارك رد حرس الثورة على الكيان الصهيوني
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رد حرس الثورة الاسلامية على جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر استهداف قواعده السرية في أربيل بمنطقة كردستان العراق.

العالم-فلسطين

وقالت الجبهة في بيان إن الرسالة الإيرانية الصاروخية تؤكد أن اليد العليا في الصراع هي للمقاومة، واضافت أن إيران أثبتت قدرتها على إيلام العدو وردعه، مشيرة الى أن الرد الإيراني يصب في إطار تعزيز ثقافة المقاومة.

ودعا البيان قادة العدو وأدواته الى إعادة حساباتِهم، والاتعاظ من هذا الرد.

وفي وقت سابق من يوم الاحد، أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.

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الجبهة الشعبية - القيادة العامة تبارك رد حرس الثورة على الكيان الصهيوني

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