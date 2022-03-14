مشروب سحري يضبط ضغط الدم في أقل من ثمانية أيام!

العالم - صحة

لتجنب هذه المشاكل الصحية المدمرة ، من المهم الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ، كما تقول الدكتورة كاري روكستون بحسب "ميديك فوروم".

وتضيف: بعض المشروبات يمكن أن تساعد في ذلك. على وجه الخصوص ، ينصح الطبيب بشرب الشاي، حيث يأتي كل من الشاي الأسود والأخضر، كلاهما جيد لنظام القلب والأوعية الدموية".

وجدت دراسة أن شرب عدة أكواب من الشاي يوميًا طريقة سهلة لحماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

أوضحت كاري روكستون أن التأثير المفيد للشاي يتم توفيره من خلال مركبات نباتية تسمى مركبات الفلافونويد: فهي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية ، وبالتالي خفض ضغط الدم.

تؤكد عدة دراسات الآثار المفيدة لمشروبات مثل الشاي الأخضر والأسود على حالة وعمل الجهاز القلبي الوعائي.

وجدت دراسة سريرية استمرت أربعة أسابيع على البالغين الذين يعانون من ارتفاع معتدل في الكوليسترول أن شرب خمسة أكواب من الشاي الأسود يوميًا يريح الأوعية الدموية بشكل ملحوظ.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ، نُشرت في مجلة Nutrients ، أن شرب كوبين من الشاي يوميًا يحسن قراءات ضغط الدم في أقل من ثمانية أيام.