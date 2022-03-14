العنصرية الغربية وحرب روسيا والأطلسي

العالم - نوافذ

وقال ضيوف المحللون السياسيون الحلقة ان الحرب في أوكرانيا هي حرب استراتيجية وانها ستكون على غرار الحروب الأخرى في الخسائر والنزوح.

وأضافوا ان التمييز العنصري في الحروب العالمية كان منذ سالف الأزمان في اشارة الى التمييز العنصري في الولايات المتحدة الاميركية التي تأسست نتيجة نزوح أوروبي الى تلك القارة.

المحللون السياسيون أكدوا ان رواسب الانتداب مازالت حاضرة وتستعر بالخلفية الفكرية للدول الراعية لفكرة الانتداب التي تشكلها دولا جاهزة للحقد والهيمنة على من لا يشبهها في العالم.

من جهتهم قال الإعلاميون ان رواسب الفكر العنصري في أوروبا في تفاقم مستمر وانتظر لحظة انفجار الصراع الروسي الأوكراني لتتبدل الى العلن.

وأضافوا ان آخر الدراسات تشير الى ان العديد من الاحزاب في أوروبا شهدت صعودا في شعبيتها في الانتخابات البلدية وحتى في نقلط الاحصاءات الرئاسية كل ما قالت وبالغت في اظهار عصبيتها الجينية وعنصريتها.

الإعلاميون أكدوا ان أوروبا اليوم تعيش أحد حقباتها المظلمة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان مضيفا انه في المرحلة المقبلة سوف يشهد العالم المزيد من انتهاك حقوق الانسان.

أما الكتّاب السياسيون فقد اكدوا ان الحرب هي مشهد صادم بالنسبة للأوروبيين وانها أربكت الطبقتين السياسية والاعلامية.

وأضافوا ان التمييز العنصري لا يختص بالشعوب الأوروبية فحسب بل اغلب شعوب العالم هي عنصرية ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسيد المسيح عليه السلام لضرب التمييز العنصري والطبقية.

الكتّاب السياسيون اضافوا ان التفسيرات الصحيحة للعنصرية هي ان هناك نخبة أطلسية حاكمة لهذا العالم، بثقافة متوحشة قسّمت الناس الى فقراء وأغنياء.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6086013

https://www.alalam.ir/news/6086008