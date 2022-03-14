أوكرانيا وهمجية العنصرية الغربية.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة رئيس جمعية مبادرات وقرارات الدكتور دال حطي ان الحرب في أوكرانيا هي حرب استراتيجية وانها ستكون على غرار الحروب الأخرى في الخسائر والنزوح.

وأضاف ان التمييز العنصري في الحروب منذ سالف الأزمان في اشارة الى التمييز العنصري في الولايات المتحدة الاميركية التي تأسست نتيجة نزوح أوروبي الى تلك القارة.

الدكتور دال حطي اكد ان رواسب الانتداب مازالت حاضرة وتستعر بالخلفية الفكرية للدول الراعية لفكرة الانتداب التي تشكلها دولا جاهزة للحقد والهيمنة على من لا يشبهها في العالم.

من جهته قال الإعلامي والباحث السياسي الدكتور روني ألفا ان رواسب الفكر العنصري في أوروبا في تفاقم مستمر وانتظر لحظة انفجار الصراع الروسي الأوكراني لتتبدل الى العلن.

وأضاف ان آخر الدراسات تشير الى ان العديد من الاحزاب في أوروبا شهدت صعودا في شعبيتها في الانتخابات البلدية وحتى في نقاط الاحصاءات الرئاسية كل ما قالت وبالغت في اظهار عصبيتها الجينية وعنصريتها.

الدكتور روني ألفا أكد ان أوروبا اليوم تعيش أحد حقباتها المظلمة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان مضيفا انه في المرحلة المقبلة سوف يشهد العالم المزيد من انتهاك حقوق الانسان.

بدوره قال أستاذ الجغرافية السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني ان الحرب هي مشهد صادم بالنسبة للأوروبيين وانها أربكت الطبقتين السياسية والاعلامية.

وأضاف ان التمييز العنصري لا يختص بالشعوب الأوروبية فحسب بل اغلب شعوب العالم هي عنصرية ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسيد المسيح عليه السلام لضرب التمييز العنصري والطبقية.

الدكتور عماد الدين الحمروني اضاف ان التفسيرات الصحيحة اللعنصرية هي ان هناك نخبة أطلسية حاكمة لهذا العالم، بثقافة متوحشة قسّمت الناس الى فقراء وأغنياء.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. دال حطي – رئيس جمعية مبادرات وقرارات

د. روني ألفا – إعلامي وباحث سياسي

د. عماد الدين الحمروني – أستاذ الجغرافية السياسية في جامعة باريس