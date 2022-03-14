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نائب لبناني يدعو لضرورة تجديد الثقة بالخط السياسي الذي يمثل المقاومة

نائب لبناني يدعو لضرورة تجديد الثقة بالخط السياسي الذي يمثل المقاومة
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعا المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل الى "ضرورة تجديد الثقة بالخط السياسي الذي يمثل المقاومة ومشروع التنمية وبناء الدولة وصيانة المجتمع، وذلك بالتحالف القائم مع حزب الله في كل الدوائر الانتخابية".

العالم - لبنان

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت الزميل حسين عزالدين ان كلام النائب علي حسن خليل جاء خلال رعايته لحفل أقامته الرابطة الثقافية في ميس الجبل، بالتعاون مع جمعية سنابل الجنوب تكريماً للاساتذة المتقاعدين ولمدراء المستشفيات الحكومية وللجمعيات العاملة في مكافحة جائحة كورونا.

وشدد خليل على أهمية دور الاساتذة في بناء الاجيال وصيانة المجتمع، منوهاً بجهود الطواقم الطبية والصحية والجمعيات الاهلية العاملة في المنطقة خلال جائحة كورونا وفي كل المناسبات".

وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، أكد خليل أن "سلسلة الرتب والرواتب ليست سبباً في هذه الازمة، انما هي حق للموظفين في القطاع العام وحق للأساتذة"، مشدداً على رفض الحركة لزيادة أي ضرائب أو رسوم جديدة على كاهل الطبقات الفقيرة. وأكد الوقوف إلى جانب قضايا الناس وهمومهم، وذلك خلال مناقشة الموازنة في المجلس النيابي.

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