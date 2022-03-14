صفي الدين: نعمل من خلال الانتخابات لتوجيه رسالة للذين يستهدفون المقاومة

العالم - لبنان

وأضاف السيد صفي الدين خلال لقاء نظمه تجمع المعلمين في لبنان والتعبئة التربوية في حزب الله في المنطقة الأولى للمعلمين والمعلمات بمناسبة عيد المعلم في قاعة الاستشهادي أحمد قصير في ثانوية المهدي في مدينة صور جنوبي لبنان، ان الاوهام الاميركية تحرض هؤلاء وتدفعهم لمواجهات سياسية غير محسوبة وغير صحيحة.

وحول الحديث عن روسيا، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، أن الحدث في روسيا وأوكرانيا ضخم وكبير جدا، وكما يقول المسؤولون في أوروبا، ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة جدا وكارثية، بخاصة على الدول الفقيرة والضعيفة، وقد يؤدي ذلك إلى مجاعات.

وشدد على أن لبنان معني جدا بالتداعيات الاقتصادية جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لأنه بلد ضعيف اقتصاديا ويعاني من أزمة كبيرة أساسا، فكيف إذا أضفنا أن 90% من الاحتياجات الفردية للبنان تأتي من الخارج، وهذا ما يحتم على اللبنانيين وبخاصة الحكومة والسياسيين بغض النظر عن الخلافات والتموضعات الانتخابية، إلى التداعي لإعلان حال الطوارئ لتأمين الغذاء والدواء والطاقة، وهذا الأمر اليوم أهم من الانتخابات النيابية التي يجب أن تحصل، ولها أهمية كبيرة.