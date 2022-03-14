الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك : اهداف وتداعيات الهجوم الصاروخي على اربيل

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

العالم - فيدوغرافيك

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حرس الثورة الاسلامية يلقن الموساد علقة ساخنة

حرس الثورة دك معقل الصهاينة في أربيل بصواريخ فاتح 110

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك : اهداف وتداعيات الهجوم الصاروخي على اربيل

شاهد.. نصور: الغرب يريد نقل التنظيمات الارهابية الى اوكرانيا

أبو الغيط.. الجامعة العربية مستعدة لإيفاد فريق لمراقبة إنتخابات لبنان النيابية

شمخاني: سنبقى في مفاوضات فيينا حتى يتم التوصل إلى اتفاق جيد

الجيش المصري يكشف تفاصيل وصور عملية إنقاذ سوريين

بعد الأحداث الأخيرة.. الكاظمي يصل أربيل برفقة وفد رفيع