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الشيخ الخالصي: لم يعد خفياً الحضور الدائم للموساد في شمال العراق

الشيخ الخالصي: لم يعد خفياً الحضور الدائم للموساد في شمال العراق
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد عالم الدين العراقي الشيخ جواد الخالصي أنه لم يعد خفياً الحضور الدائم للموساد الصهيوني في شمال العراق.

العالم-العراق

وكتب الشيخ الخالصي على صفحته الشخصية في تويتر: بعد أن أعلنت القيادة الانفصالية استفتاء التقسيم وحضره عرابو الصهيونية في شمالنا العزيز؛ لم يعد خفياً الحضور الدائم والعلني للموساد الصهيوني الذي ظل يصدّر ارهابه وسيارات القتل المفخخة إلى داخل العراق، كما ظل يصدّر ارهابه إلى دول الجوار مع ممارسات التجسس الدائمة على الوطن وجواره.

وأضاف أن شمال العراق صار منطلقاً للعدوان والتآمر على ابناء الامة في كل مكان خصوصاً في العراق وايران وتركيا، فماذا ينتظر الصهاينة وعملاؤهم غير هذه الردود المفجعة؟!.

وتساءل الشيخ الخالصي، كيف تدان ردود الافعال ولا تدان الافعال الارهابية ومنها اعدام 41 شخصاً من ابناء الجزيرة العربية دفعة واحدة وبتهم زائفة لا تستطيع اثباتها المحاكمات الهزيلة والمسيرة للانظمة التابعة والمهرولة نحو التطبيع.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية أمس الأحد أنه استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة في بيان، إن القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، مشددا على أن تكرار أي عمل شرير سيواجه بردود فعل قاسية ومدمرة.

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