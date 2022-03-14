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مشاهد لتطهير عشرات المواقع والقرى اليمنية من المرتزقة السودانين

مشاهد لتطهير عشرات المواقع والقرى اليمنية من المرتزقة السودانين
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

ستبث قناة المسيرة، عصر اليوم الإثنين، ملحقا إخباريا لمشاهد تطهير الجيش واللجان الشعبية عشرات المواقع والقرى من المنافقين والمرتزقة السودانين غرب حرض عند الساعة 3:00 .

العالم - اليمن

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