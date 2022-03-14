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الاتحادية العراقية تقرر تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار

الاتحادية العراقية تقرر تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار، الى الرابع من نيسان المقبل.

العالم-العراق

وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) الى الرابع من نيسان المقبل".

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمثول أمامه بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، باسم جميل وعبد الرحمن نجم.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

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