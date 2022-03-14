الغزو السعودي...إستمرار التآمر

العالم – حديث البحرين

والبحرينيون الذين رفضوا منذ اللحظة الأولى دخول قوات الغزو السعودي وكل القوات الاجنبية الى بلادهم يسألون اليوم هل كل هذه القوات هي لحماية النظام البحريني الذي فقد بالأساس شرعيته الشعبية؟



الإجابة عن هذا السؤالن هي"نعم"، فالنظام البحريني أقام معادلة فريدة من نوعها حراب أجنبية وإسرائيلية تعني بقاء هذا النظام لكن ما يقول إن نظاما يخاف من شعبه يمكنه أن يطمئن مهما كانت القوات الأجنبية الحامية له كبيرة.

يذكر انه مضى 11 عاما على دخول قوات الغزو السعودي الى البحرين في الـ14 من مارس آذار عام 2011 ولا يزال التآمر السعودي على البحرين مستمراً عبر الوجود العسكري الذي تموضع حاليا بقاعدة عسكرية دائمة أو بالتحكم في قرار المنامة السياسي.

وكانت قوات الغزو السعودي قد دخلت البحرين من أجل اخماد الثورة البحرية التي انطبق في الـ14 فبراير شباط من عام 2014 لكنها فشلت في ذلك.



ورأت غالبية الشعب البحرينية ان قوات الغزو السعودي هي قوات احتلال يجب ان تغادر البلاد في أقرب وقت ممكن وانها ساهمت في الابقاء على نظام آل خليفة الحاكم.

وحول مرور 11 عاما على دخول قوات الغزو السعودي الى أراضي البحرين وعن الذي تغير وتحقق، أكد ضيف البرنامج د.سعيد الشهابي أمين عام حركة أحرار البحرين من لندن، في أن مرور 11 عاما من هذا التواجد العسكري الأمني السعودي الإماراتي لم يحقق ما كان يبتغيه ولذلك استعين بالقوات والموساد الاسرائيلي لكي يعين الخليفيين على البقاء هذه من جهة.

واعتبر الشهابي ان هذا التدخل العسكري من جهة أخرى في مثل هذه الايام في عام 2011 قد ادى الى اطالة الازمة ولم ينهها، وهذا يعتبر دليل على الأزمة لازالت قائمة وان البحرينيين لازالوا يتظاهرون والوضع متوتر بدون توقف.

فيما اشار الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى من برلين الى أن درع الجزيرة قد دخل الى البحرين بعنوان ومارس على أرض البحرين بعنوان آخر وأفعال أخرى، حيث دخل بعنوان "حماية المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة".

واعتبر يحيى أن الغزو السعودي قد دخل البحرين وهو شاهر سيفه ورافعا علامة النصر على من ينتصر والى من ينتصر وهي الأمور التي فضحت درع الجزيرة وهي قوات احتلال عندما هدم المساجد واعتدى على المواطنين وعندما هجم على المعتصمين السلميينفي دوار اللؤلؤة ونكّل وحاصر هذا الشعب واعتقل علماء هذا الشعب.

ويتم مناقشة موضوع البرنامج مع ضيفي الحلقة:

- د.سعيد الشهابي أمين عام حركة أحرار البحرين من لندن.

- الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى من برلين.

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