لافروف: نجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً

العالم - سوريا

وشدد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بموسكو اليوم على وجوب زيادة المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية العاجلة للسوريين وتقديمها دون تسييس وفي مقدمتها دعم تنفيذ مشاريع الانتعاش المبكر للاقتصاد بما في ذلك التزود بالكهرباء والخدمات والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية.

وأشار لافروف إلى أنه أكد خلال لقاءيه الأخيرين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في موسكو وانطاليا على ضرورة استئناف عمل لجنة مناقشة الدستور نهاية الشهر الجاري في جنيف بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وفيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أكد لافروف على أن بلاده لن تسمح بأن يأتي أي تهديد لأمنها من أراضي أوكرانيا وأن العملية العسكرية ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.