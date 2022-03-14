لابيد: "إسرائيل" لن تتجاهل العقوبات على روسيا

العالم - الاحتلال

ولفت لابيد في تغريدة في تويتر إلى أنّ خارجية الاحتلال "تقوم بتنسيق القضية، لكن بنك إسرائيل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وسلطة المطارات ووزارة الطاقة وأطراف أخرى هم شركاء في هذا الجهد".

وأمس الأحد، انتقد لابيد، في بيان مشترك مع نظيره الروماني صدر في بوخارست، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال لابيد، في البيان بحسب الإعلام الإسرائيلي، إنّ "إسرائيل" على غرار رومانيا تدين العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قائلاً: "لا مبرر لها.. ونحن ندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار والاعتداءات وحل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات".

وقبل ذلك قال السفير الأوكراني لدى "إسرائيل" يفغين كورنيتشوك، إنّ "إسرائيل لا تفعل ما يكفي لدعم أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات دفاعية واستيعاب اللاجئين واتخاذ موقف واضح ضد روسيا"، واتهمها بأنّها "خائفة" من موسكو.

وكانت القناة "i24news" الإسرائيلية، نقلت عن مصدر قوله إنّه "إذا استمر الموقف في التصعيد في أوكرانيا، فستضطر "إسرائيل" إلى التدخل بصورة أكبر، والانضمام إلى الجهود الغربية لفرض العقوبات".