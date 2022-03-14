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ردا على قصف دونيتسك بصواريخ 'توشكا أو'...

موسكو تهدد بقصف منشآت الصناعات العسكرية في أوكرانيا

موسكو تهدد بقصف منشآت الصناعات العسكرية في أوكرانيا
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية وردا على قصف دونيتسك بصواريخ "توشكا أو"، ستقوم بقصف منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية.

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وقال: "ندعو مواطني أوكرانيا العاملين في هذه المؤسسات، وكذلك سكان المباني السكنية المجاورة، إلى مغادرة المناطق القريبة من منشآت ومرافق الصناعات العسكرية، والتي يحتمل أن تكون خطرة".

وأضاف: تمكنت قواتنا المسلحة من أسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار واحدة من طراز (بي تي بيرقدار) تركية الصنع، وكذلك تدمير 86 موقعا عسكريا، حيث ضربت أسلحتنا بعيدة المدى وعالية الدقة البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وعطلت الاتصالات ومراكز التحويل والتبديل في بلدات فيدوروفكا وفيناروفكا وآنتوبول".

وتابع: "دمرنا مستودعا كبيرا لذخيرة الدفاعات الجوية الأوكرانية في مصنع أنتونوف بالقرب من كييف".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الروسية ستتخذ إجراءات فورية لتعطيل منظومات الدفاع الأوكرانية التي تنتج أسلحة يستخدمها القوميون ردا على قصف دونيتسك".

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ردا على قصف دونيتسك بصواريخ 'توشكا أو'... موسكو تهدد بقصف منشآت الصناعات العسكرية في أوكرانيا

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