لافروف: روسيا وقطر اتفقتا على خطوات لتعزيز التجارة بينهما

العالم ـ روسيا

وقال لافروف في المؤتمر: "اتفقنا على خطوات إضافية سنتخذها للحفاظ على الاتجاه الإيجابي في التبادل التجاري وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك بناء على الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس الروسي وأمير قطر".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن روسيا وقطر مهتمتان بالتنسيق بينهما في سوق الطاقة، حيث قال: "لدينا آفاق جيدة ومصلحة مشتركة في استمرار التنسيق في سوق الطاقة العالمية بما في ذلك في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز".

وعن الملف الأوكراني، قال لافروف: "ناقشنا مع الجانب القطري مطولا الملف الأوكراني ودور الغرب في افتعال الأزمة، كما تطرقنا إلى سير العملية في أوكرانيا والمفاوضات مع الطرف الأوكراني وخاصة اللقاء مع نظيري كوليبا في أنطاليا".

وأشار لافروف، إلى أن موسكو تقدر اهتمام قطر بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا والاتفاق على "القضايا المطروحة على جدول الأعمال"، وأن روسيا تولي اهتماما كبيرا بـ "حل القضايا الإنسانية وإيجاد ممرات مناسبة لإجلاء المدنيين من منطقة القتال".

وقال وزير الخارجية الروسي: "مع مراعاة مصالح تحقيق الأمن لعموم أوروبا، بما في ذلك أمن أوكرانيا وأمن روسيا، هناك ضرورة وحاجة إلى انعدام وجود تهديدات لروسيا تأتي من أراضي أوكرانيا"، منوها إلى التهديدات التي قد تطال "الأشخاص الذين يرغبون في حماية اللغة الروسية، والثقافة الروسية، وشدد لافروف على التقاليد، بما في ذلك تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وللأشخاص الذين يريدون العيش في البلاد دون التعرض لأي تمييز، وخاصة التمييز المرتبط بمظاهر النازية الجديدة".

وعلق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اللقاء، وكتب عبر حسابه على "تويتر" أنه "أكد في لقائه مع وزير الخارجية الروسي ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة"، بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأضاف وزير الخارجية القطري أنه "حرص مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على ضمان سلامة المدنيين، واعتبار ذاك أولوية قصوى، إلى جانب الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، ورفض وإدانة كل مايخالف ذلك".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، فقد جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، دعوته لكل الأطراف على "عدم اتخاذ ما من شانه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وعقد الوزير الروسي سيرغي لافروف اليوم مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية.