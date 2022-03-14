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مراسل العالم: اعلام الاحتلال يعترف بأن الهجوم السايبري يعتبر غير مسبوق

الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في فلسطين انه تم الاعلان رسميا عن رفع حالة التاهب القصوى في صفوف جيش الكيان الاسرائيلي بعد تعرض مواقع حكومية هامة لهجوم سيبراني مكثف.

العالم - خاص العالم

وأفاد مراسلنا فارس الصرفندي نقلا عن إذاعة جيش الكيان الاسرائيلي عن عطل أصاب عددا من المواقع الحكومية في "إسرائيل" وهناك اشتباه بتعرضها لهجوم إلكتروني، مضيفا ان الاعلام العبري يعترف بأن هجمة السايبر تعتبر غير مسبوقة من حيث الحجم.

وتابع مراسل العالم ان كيان الاحتلال يتوقع ان يكون مصدر الهجوم السيبراني من قبل ايران، مشيرا الى جيش الاحتلال يخشى ان يكون هناك تعطل في مواقع استراتيجية.

ونوه مراسلنا انه تم الاعلان رسميا عن رفع حالة التاهب القصوى في صفوف جيش الكيان الاسرائيلي. مشيرا الى انه قبل تعرض المواقع الاسرائيلية الى هجوم سيبراني كان رئيس الحكومة نفتالي بينت يتحدث مع الرئيس الروسي.

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