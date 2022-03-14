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بكين: أي محاولات للضغط على الصين ستفشل

بكين: أي محاولات للضغط على الصين ستفشل
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصينية أن أي محاولات للضغط على بكين والتدخل في شؤونها الداخلية ستفشل.

العالم-اسيا والباسفيك

وأكد رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، العضو في المكتب السياسي للحزب يانغ جيتشي خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان في روما، أن قضايا شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ من "المضالح الحيوية للجانب الصيني".

وأضاف أن "هذه هي الشؤون الداخلية للصين التي لن يسمح بالتدخل الخارجي فيها، وأن أي محاولات للضغط على جمهورية الصين الشعبية تحت هذه الذريعة ستفشل".

وبشأن قضية تايوان، أشار الدبلوماسي الصيني إلى أن خطوات الولايات المتحدة على هذا الصعيد تتناقض مع تصريحاتها بشأن تمسكها بمبدأ "الصين الواحدة".

وأكد أن تكثيف الحوار بين الصين والولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية يصب في مصلحة البلدين.

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بكين: أي محاولات للضغط على الصين ستفشل

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